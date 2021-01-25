25 Января 2021
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Обследование собаки на магниторезонансном томографе (2010) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме подумывают над введением лицензирования ветеринарных услуг

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не поддержит законопроект о запрете нахождения ветеринарных клиник в жилых домах, сообщил на пресс-конференции глава комитета Владимир Бурматов.

Он отметил, что в стране и так существует большой дефицит ветклиник, и если запретить размещать такие заведения в жилых домах, то их станет еще меньше, многие обанкротятся. По словам Бурматова, жалоб на размещение ветклиник в домах не поступает.

"Ветклиника создает меньше дискомфорта, чем наливайки, где круглосуточно вертеп. До них никому дела нет", - заметил депутат.

Но он указал на другую проблему отрасли: "услуги в существующих ветклиниках зачастую ниже плинтуса". "Мы даже предлагаем ввести лицензирование этих услуг", - добавил он.

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В Госдуме подумывают над введением лицензирования ветеринарных услуг

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Теги: ветклиника, лицензирование, размещение в жилых домах



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