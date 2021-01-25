Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Россияне в декабре 2020 года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами.

Как следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума - 25%, а доля сдержанных обещаний выросла до 59%.

Коллекторы отмечают, что в декабре средний платеж достиг максимальных значений и составил 3,8 тысячи рублей, что на 20,3% выше, чем в ноябре 2020 года, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям долги с просрочкой до 180 дней.

По данным коллекторских агентств, за период пандемии должников стало больше. Вместе с тем они от долга не отказываются и не платят не потому что не хотят, а потому что снизилась их платежеспособность. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы.