25 Января 2021
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Счетная палата, гордума, заседание, ЕГД (2014) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургским депутатам ежемесячно выделят более 57 тысяч "на карманные расходы"

Депутатам Екатеринбургской городской думы станут выделять по 57 тысяч 500 рублей ежемесячно. Согласно проекту документа решения городского парламента, средства будут выделяться с 2021 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги выделяются для компенсации расходов депутатов, связанных с осуществлением депутатской деятельности.

Ожидается, что депутаты будут тратить средства на поздравления своих избирателей, на поездки, на содержание помощников и прочие расходы. Однако, народные избранники вправе самостоятельно заниматься распределением данных средств.

Голосование по данному вопросу в ЕГД состоится 26 января.

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Екатеринбургским депутатам ежемесячно выделят более 57 тысяч "на карманные расходы"

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Теги: ЕГД, расходы, Дума Екатеринбурга, выплаты



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