Уральцу, зарезавшему сожительницу и пристава, предъявлено обвинение по семи эпизодам

Сегодня, 25 января, в Свердловском областном суде огласили обвинительное заключение по делу Вячеслава Попова.

Мужчина, по версии следствия, в марте прошлого года зарезал свою сожительницу и ранил ножом судебного пристава и посетителя в здании участка мирового судьи в Первоуральске. Следственные органы также полагают, что Попов уже пытался убить свою подругу незадолго до случившегося. Кроме этого, ему вменяется порча автомобиля женщины и его угон.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в общей сложности Вячеславу Попову предъявлено обвинение по семи эпизодам. Речь идет о покушении на убийство женщины, угоне автомобиля, двух эпизодах повреждения машины, убийстве сожительницы, покушении на жизнь двух лиц, а также посягательстве на жизнь представителя власти.

Фото с места ЧП

Сегодня в облсуде было зачитано обвинительное заключение по делу. Судебное следствие продолжится 10 февраля с допроса потерпевших.

Напомним, что сразу после убийства сожительницы и нападения на пристава Попов сбежал, но затем был задержан и арестован.