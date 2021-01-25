Уральцу, зарезавшему сожительницу и пристава, предъявлено обвинение по семи эпизодам

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вячеслав Попов (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Уральцу, зарезавшему сожительницу и пристава, предъявлено обвинение по семи эпизодам

Сегодня, 25 января, в Свердловском областном суде огласили обвинительное заключение по делу Вячеслава Попова.

Мужчина, по версии следствия, в марте прошлого года зарезал свою сожительницу и ранил ножом судебного пристава и посетителя в здании участка мирового судьи в Первоуральске. Следственные органы также полагают, что Попов уже пытался убить свою подругу незадолго до случившегося. Кроме этого, ему вменяется порча автомобиля женщины и его угон.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в общей сложности Вячеславу Попову предъявлено обвинение по семи эпизодам. Речь идет о покушении на убийство женщины, угоне автомобиля, двух эпизодах повреждения машины, убийстве сожительницы, покушении на жизнь двух лиц, а также посягательстве на жизнь представителя власти.

Следователь на месте резни в Первоуральске(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Фото с места ЧП

Сегодня в облсуде было зачитано обвинительное заключение по делу. Судебное следствие продолжится 10 февраля с допроса потерпевших.

Напомним, что сразу после убийства сожительницы и нападения на пристава Попов сбежал, но затем был задержан и арестован.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: telegram/Mash

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральцу, зарезавшему сожительницу и пристава, предъявлено обвинение по семи эпизодам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Попов, суд, пристав, убийство, покушение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2020 14:40 Мск Суд оставил под арестом уральца, напавшего с ножом на сожительницу и пристава
Ранее 20.03.2020 14:23 Мск Уралец, устроивший поножовщину в здании суда, арестован на два месяца
Ранее 18.03.2020 12:29 Мск Задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске
Ранее 18.03.2020 11:15 Мск Возле суда в уральском городе произошла резня: погибла женщина, пострадал пристав

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети