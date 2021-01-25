Соратника бывшего схимонаха арестовали еще на 15 суток

Решением Верхнепышминского городского суда помощник бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев арестован еще на 15 суток. Информацию об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Могучеву вменяют статью о возбуждении ненависти за посты в социальных сетях. Решение суда вступает в силу с сегодняшнего дня.

31 декабря прошлого года суд в Екатеринбурге также назначил помощнику Романова 15 суток административного ареста, в январе его арестовали повторно. На данный момент ролики с выступлениями бывшего схиигумена Сергия, которые размещал Могучев, удалены с видеохостинга YouTube.