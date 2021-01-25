25 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
подземный переход, Челябинск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при использовании подземного перехода

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при использовании подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Черкасской и Свердловского тракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подземный пешеходный переход передан по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения МУП "Геоцентр". Однако предприятие по договору аренды предоставило переход ООО "Парковки плюс".

В подземном переходе в течение нескольких лет работают 20 предпринимателей, оплачивая ежемесячную арендную плату ООО "Парковки плюс". При этом МУП, несмотря на осуществление торговой деятельности в переходе и его использование с нарушением целевого назначения, мер по устранению нарушений не принял.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении должностных лиц из числа руководства МУП "Геоцентр".

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В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при использовании подземного перехода

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Теги: подземный переход, ларьки, аренда, уголовное дело, суд,



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