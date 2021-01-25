Госдума готовит законопроект о контроле торговли животными

Комитет Госдумы по экологии и защите окружающей среды подготовил законопроект, регулирующий торговлю животными. В ближайшее время он будет направлен в профильные ведомства для получения отзывов, рассказал на пресс-конференции глава комитета Владимир Бурматов.

По его словам, минувшие новогодние праздники только доказали, что тянуть с принятием законопроекта нельзя.

"Мы давно рассматривали вопрос. Животные на праздники сидели [в зоомагазинах] без отопления, без вентиляции, на воде, были никому не нужны. Надо установить требования к местам, где осуществляется продажа животных. В первую очередь речь о птичьих рынках. Устанавливать требования будет федеральный орган исполнительной власти. Иногда месяцами животные сходят с ума в замкнутом пространстве, болеют, стоят там, а ценники висят", - пожаловался Бурматов.