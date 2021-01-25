Большинство медиков в России не собираются вакцинироваться

В России от коронавируса привились только 12% медиков, а готовы это сделать еще 10%. Таков результат опроса интернет-сообщества "Врачи РФ", сообщают "Открытые медиа".

В опросе приняли участие 2265 медиков. Из них большинство (32%) ответили, что ждут результатов вакцинации на других людях и только после этого примут решение по себе. Почти столько же (31%) заявили, что уже переболели коронавирусом. Вообще не планируют прививаться 15%. При этом "Врачи РФ" - крупнейшее профессиональное сообщество медицинских работников в Рунете, которое объединяет 670 тыс. человек. Зарегистрироваться в нем могут только врачи, а редакция сайта проверяет фактическую принадлежность каждого участника к медицинскому сообществу. Поэтому результаты опроса с высокой достоверностью представляют позицию медицинского сообщества.

Таким образом, пока лишь менее четверти медиков привились или привьются в ближайшее время. Однако через некоторое время этот процент может вырасти за счет тех, кто пока присматривается.

Интересно, что, отвечая на вопрос, какой вакциной вы хотели бы привиться, врачи отдали предпочтение российской вакцине "ЭпиВакКорона", масштабный выпуск которой должен начаться только в феврале. Так ответили 25% опрошенных. На втором месте - "Спутник V" (19%). 10% медиков хотят западную вакцину, а 6% устроит любая. При этом 40% не хотят никакой вакцины, и это близко к настроениям в обществе в целом, так как почти половина россиян не хотят вакцинироваться, причем эта доля существенно выросла в течение 2020 года.

Напомним, "Спутник V", которым уже прививают россиян, формально все еще является экспериментальным препаратом, так как не прошел третью фазу клинических испытаний. Во всяком случае, сообщений об этом не было.

"В прессе регулярно появляются материалы, которые говорят о том, что вакцина не прошла достаточную проверку, и это подогревает недоверие и тревогу по поводу возможных побочных эффектов", - говорит замдиректора Психологического института РАО Наталья Кисельникова.

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что люди правильно не спешат с вакцинацией, так как пока нет доказательств эффективности вакцины, об этом можно будет говорить только через год. А кроме того, есть и вопрос потенциальной опасности вакцины.