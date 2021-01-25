"Животных берут в заложники": Госдума запретит изымать питомцев за долги

В ближайшие недели Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете изъятия домашних животных у должников, сообщил на пресс-конференции глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Животных фактически берут в заложники. Ценности животные не имеют для тех, кто конфисковал – кота беспородного не продашь. Это цинично и шантаж", - отметил парламентарий.

Он указал на законодательный пробел: сейчас существует норма, которая запрещает конфисковывать домашний скот, но она не распространяется на домашних животных.