"Люди страдают, животные мучаются": Госдума попросила проверить ситуацию с бездомными собаками в регионах

В России имеется только треть приютов для бездомных животных от необходимого количества. Соответственно, две трети животных, оказавшихся на улице, просто некуда поместить. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат полагает, что это влечет за собой многочисленные опасные для жизни ситуации, нападение собак на людей. Он упомянул, что региональные власти пытаются по-своему решать проблемы, но часто перегибают палку. Например, в Улан-Удэ мэр заявил, что в городе надо отменить действие федерального запрета и умертвить стаи бродячих собак. "Это заявление выходит за рамки компетенций главы города. И прокуратура должна его проверить", - заявил Бурматов, добавив, что парламент инициировал проведение прокурорских проверок во всех регионах на предмет исполнения законодательства в сфере отношения к животным. "Нарушений хватает, люди страдают, животные мучаются", - отметил депутат.

Возможность решения проблемы он видит в увеличении числа приютов. Москва в этом вопросе должна софинансировать региональные программы, а еще лучше – поддерживать проекты государственно-частного партнерства по созданию приютов.