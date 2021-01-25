В Челябинске после несанкционированной акции арестованы шесть человек

В Челябинске семь человек привлекли к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированной акции протеста 23 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 23 и 24 января рассмотрено семь дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции.

Так, два дела было рассмотрено в отношении организаторов несанкционированной акции. Им назначен административный арест сроком на 9 суток.

Четырех человек привлекли к ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Троим назначен административный арест сроком от восьми до 13 суток, еще одному человеку – штраф в размере 1 тыс. руб.

Еще один участник акции получил административный арест на семь суток за участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств.

Напомним, 23 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске. За исключением нескольких задержаний, протестующим удалось, собравшись на бульваре Славы в центре города, дойти до памятника Игорю Курчатову.