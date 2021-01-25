В Екатеринбурге МЧС устроило рейды по домам после страшного пожара на Рассветной

После страшного пожара на улице Рассветная в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе ребенок, МЧС устроило профилактические рейды.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января. Сообщалось, что ЧП могло произойти по вине неблагополучной семьи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас сотрудники ведомства проводят рейды и рассказывают жителям многоквартирных домов о правильных действиях при пожаре и способах защиты. Жильцам домов выше девяти этажей специалисты разъясняют, как работают системы противопожарной защиты - именно такие дома в обязательном порядке оборудуются противопожарными системами.

К домам в девять этажей и ниже таких требований нет, но возгорания в них, как отмечают специалисты Госпожнадзора, происходят гораздо чаще. Жильцам рекомендуют устанавливать в своих квартирах автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае задымления издают звуковой сигнал и оповещают людей.

Их бесплатно устанавливают в домах многодетных и семей, находящихся в социально опасном положении. Только в прошлом году такими извещателями в области было оборудовано около 300 домов.

Спасатели также напоминают, что особую опасность при пожаре представляет дым, и большинство людей погибают именно от отравления продуктами горения. Еще одна проблема, с которой сталкиваются огнеборцы при выезде на пожар - автомобили, припаркованные во дворах.

Как добавили в МЧС, профилактические мероприятия продолжаются и будут проводиться регулярно.

Как сообщало Накануне.RU, после пожара на Рассветной один из жильцов дома рассказал, как ему удалось спастись.