В Екатеринбурге МЧС устроило рейды по домам после страшного пожара на Рассветной

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
пожар на улице Рассветная (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге МЧС устроило рейды по домам после страшного пожара на Рассветной

После страшного пожара на улице Рассветная в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе ребенок, МЧС устроило профилактические рейды.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января. Сообщалось, что ЧП могло произойти по вине неблагополучной семьи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас сотрудники ведомства проводят рейды и рассказывают жителям многоквартирных домов о правильных действиях при пожаре и способах защиты. Жильцам домов выше девяти этажей специалисты разъясняют, как работают системы противопожарной защиты - именно такие дома в обязательном порядке оборудуются противопожарными системами.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

К домам в девять этажей и ниже таких требований нет, но возгорания в них, как отмечают специалисты Госпожнадзора, происходят гораздо чаще. Жильцам рекомендуют устанавливать в своих квартирах автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае задымления издают звуковой сигнал и оповещают людей.

Их бесплатно устанавливают в домах многодетных и семей, находящихся в социально опасном положении. Только в прошлом году такими извещателями в области было оборудовано около 300 домов.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

Спасатели также напоминают, что особую опасность при пожаре представляет дым, и большинство людей погибают именно от отравления продуктами горения. Еще одна проблема, с которой сталкиваются огнеборцы при выезде на пожар - автомобили, припаркованные во дворах.

Как добавили в МЧС, профилактические мероприятия продолжаются и будут проводиться регулярно.

Как сообщало Накануне.RU, после пожара на Рассветной один из жильцов дома рассказал, как ему удалось спастись.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге МЧС устроило рейды по домам после страшного пожара на Рассветной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МЧС, рейды, дома, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2021 07:45 Мск Власти Екатеринбурга и благотворители помогут семьям погибших в страшном пожаре на Рассветной
Ранее 12.01.2021 20:19 Мск МЧС извинилось за смайлики в сообщении о пожаре в Екатеринбурге
Ранее 12.01.2021 20:03 Мск Подросток из "нехорошей квартиры" на Рассветной рассказал, как все произошло
Ранее 12.01.2021 19:32 Мск Главный муфтий России выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в Екатеринбурге
Ранее 12.01.2021 13:30 Мск "Люди погибли из-за своей ошибки. Они бежали и задохнулись от угарного газа"
Ранее 12.01.2021 10:42 Мск Семьи погибших при пожаре на Рассветной получат материальную помощь
Ранее 12.01.2021 10:21 Мск Тела погибших продолжают лежать около дома, где ночью произошел страшный пожар
Ранее 12.01.2021 09:11 Мск "Выбегал – и трупы уже были": житель дома на Рассветной о трагедии с гибелью восьми человек. ФОТО 18+
Ранее 12.01.2021 08:47 Мск Пожар с гибелью восьми человек в Екатеринбурге мог произойти из-за неблагополучной семьи
Ранее 12.01.2021 08:36 Мск Куйвашев дал поручения Орлову после страшного пожара на Рассветной
Ранее 12.01.2021 08:00 Мск Названа предварительная причина пожара с гибелью восьми человек в Екатеринбурге
Ранее 12.01.2021 04:15 Мск Пожар в жилом доме Екатеринбурга: восемь человек погибли

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети