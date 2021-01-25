Число covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 68 тысяч

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 68 тысяч

На территории Свердловской области зарегистрировано 386 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На данный момент общее число зарегистрированных случаев составляет 68 тыс. 304. При этом, 60 тыс. 815 человек уже излечились от болезни, включая и 396 свердловчан, выписанных накануне.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Среднего Урала, 112 зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавды, Талицого, Туринского и Шалинского городских округов.

Помимо новых зараженных, было также зарегистрировано еще 16 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число за весь период заболевания - 1 тыс. 938.

На данный момент состояние 469 человек оценивается как тяжелое. Из них 290 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 199 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 491 пациент в состоянии средней степени тяжести находится под наблюдение специалистов региональных больниц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Число covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 68 тысяч

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, зараженные, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети