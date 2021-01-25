Число covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 68 тысяч

На территории Свердловской области зарегистрировано 386 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На данный момент общее число зарегистрированных случаев составляет 68 тыс. 304. При этом, 60 тыс. 815 человек уже излечились от болезни, включая и 396 свердловчан, выписанных накануне.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Среднего Урала, 112 зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавды, Талицого, Туринского и Шалинского городских округов.

Помимо новых зараженных, было также зарегистрировано еще 16 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число за весь период заболевания - 1 тыс. 938.

На данный момент состояние 469 человек оценивается как тяжелое. Из них 290 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 199 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 491 пациент в состоянии средней степени тяжести находится под наблюдение специалистов региональных больниц.