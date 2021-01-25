Кондитеры обвинили производителей в игнорировании заморозки цен на сахар

Кондитерские компании в начале года столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

Кондитеры смогли купить сахар только за 39–44 рубля в зависимости от региона вместо требуемых 36 рублей за 1 кг, пишут "Известия".

По словам Лашманкина, в январе стоимость сахара выросла на 70% к прошлогоднему аналогичному периоду. Из-за этого могут подорожать карамель, зефир, пастила, мармелад, кексы, торты и пирожные.

Представитель Союзроссахара Андрей Бодин в свою очередь заявил, что соглашение о фиксации цен не касалось промышленных закупок и было ориентировано на розничную торговлю.

Как сообщалось, после установления предельных цен на сахар и подсолнечное масло в кабмине России задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Министерство сельского хозяйства готово применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.