25 Января 2021
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Экономика В России
продукты, магазины, цены, сахар (2015) | Фото: Накануне.RU

Кондитеры обвинили производителей в игнорировании заморозки цен на сахар

Кондитерские компании в начале года столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

Кондитеры смогли купить сахар только за 39–44 рубля в зависимости от региона вместо требуемых 36 рублей за 1 кг, пишут "Известия".

По словам Лашманкина, в январе стоимость сахара выросла на 70% к прошлогоднему аналогичному периоду. Из-за этого могут подорожать карамель, зефир, пастила, мармелад, кексы, торты и пирожные.

Представитель Союзроссахара Андрей Бодин в свою очередь заявил, что соглашение о фиксации цен не касалось промышленных закупок и было ориентировано на розничную торговлю.

Как сообщалось, после установления предельных цен на сахар и подсолнечное масло в кабмине России задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Министерство сельского хозяйства готово применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.

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Кондитеры обвинили производителей в игнорировании заморозки цен на сахар

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Теги: кондитеры, цены на сахар



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