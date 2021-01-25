25 Января 2021
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Общество В России Москва
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Впервые с начала ноября в России за сутки выявлено меньше 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 2382

Санкт-Петербург - 2116

Московская область - 1163

Нижегородская область - 488

Ростовская область - 386

Свердловская область - 386

Воронежская область - 385

Красноярский край - 321

Вологодская область - 300

Пермский край - 297

Хабаровский край - 294

Челябинская область - 292

Самарская область - 283

Иркутская область - 260

Архангельская область - 258

Саратовская область - 250

Волгоградская область - 246

Ульяновская область - 239

Ставропольский край - 237

Республика Карелия - 236

Пензенская область - 220

Ленинградская область - 219

Приморский край - 218

Забайкальский край - 217

Ханты-Мансийский автономный округ - 211

Тверская область - 208

Мурманская область - 207

Кировская область - 205

Омская область - 199

Краснодарский край - 198

Республика Крым - 192

Алтайский край - 192

Калининградская область - 191

Смоленская область - 189

Брянская область - 188

Тульская область - 188

Ярославская область - 185

Курская область - 184

Удмуртская Республика - 184

Астраханская область - 179

Ивановская область - 175

Белгородская область - 175

Новгородская область - 171

Оренбургская область - 171

Орловская область - 170

Республика Башкортостан - 168

Тамбовская область - 158

Тюменская область - 155

Калужская область - 153

Липецкая область - 153

Владимирская область - 152

Республика Коми - 147

Республика Бурятия - 147

Республика Дагестан - 139

Новосибирская область - 134

Республика Саха (Якутия) - 132

Сахалинская область - 117

Кемеровская область - 113

Амурская область - 111

Рязанская область - 110

Томская область - 103

Республика Чувашия - 102

Севастополь - 99

Курганская область - 99

Псковская область - 92

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Республика Татарстан - 87

Республика Мордовия - 82

Ямало-Ненецкий автономный округ - 79

Республика Хакасия - 77

Республика Северная Осетия-Алания - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 73

Республика Калмыкия - 72

Костромская область - 69

Камчатский край - 65

Республика Адыгея - 56

Республика Алтай - 46

Республика Марий Эл - 46

Республика Ингушетия - 45

Чеченская Республика - 38

Магаданская область - 24

Еврейская автономная область - 16

Республика Тыва - 9

Ненецкий автономный округ - 3

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Впервые с начала ноября в России за сутки выявлено меньше 20 тысяч новых случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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