Председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Сургута назвал решение о срыве конкурса легитимным

Решение конкурсной комиссии о признании конкурса на пост главы Сургута несостоявшимся - легитимно. Такое заявление сделал председатель комиссии Александр Сальников, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, решение было принято на основании федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав" и порядка проведения конкурса на должность главы Сургута, утвержденного думой города в 2015 г. Разногласий у конкурсной комиссии, четыре человека в которой были от городской думы, и столько же от губернатора, не возникло, поскольку "факты нарушений от конкурсантов были на лицо".

У 29 кандидатов документы забраковали, поскольку они не были оформлены должным образом - у некоторых были неполные данные, у кого-то неподтвержденные, у кого-то недостаточные.

"Если бы такие документы попали, допустим, в избирательную комиссию на выборах в Госдуму, думу муниципального образования, региональную думу, то и региональный избирком на основе анализа документов принял бы отрицательное заключение. Это стандартная процедура – проверка документов на соответствие норме закона и достоверность", - заявил Сальников.

После конкурса в комиссию поступило только два заявления – от Артема Теплова и от Евгения Барсова, в которых кандидаты попросили разъяснений, по каким причинам им отказали в допуске ко второму туру. На рассмотрение заявлений у комиссии есть 30 дней, однако ответы были даны в сжатые сроки.

"Повторюсь: все решения комиссии основаны на правовых нормах, закреплены документально. Я не понимаю, на чем основаны голословные обвинения в некомпетентности комиссии. Комиссия действовала строго по регламенту, четко в соответствии с утвержденным порядком. Мы готовы доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке, если это потребуется", - резюмирует председатель комиссии.

Напомним, 18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки Артур Романов, и теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, еще не найден. Следующее заседание думы, на котором объявят конкурс на должность главы города, состоится 29 января

Евгений Барсов заявлял о намерении пойти в суд, чтобы оспорить отказ в дальнейшем участии в конкурсе. Однако по мнению члена попечительского совета регионального отделения "Ассоциации юристов России" Владимира Брюхова, перспектив отмены решения конкурсной комиссии о признании конкурса по выбору главы Сургута несостоявшимся нет,.

Напомним, Евгений Барсов стал 24-ым кандидатом в главы. В 2017 г. он принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.

До этого в думу экономической столицы Югры Барсов прошел в сентябре 2016 г. По итогам того же года генеральный директор "Сургутстройтреста" стал самым богатым депутатом – он задекларировал доход в 11 млн 29 тыс. 316 руб. Отчитываясь о доходах за 2019 г., он снова задекларировал большое количество движимого и недвижимого имущества.