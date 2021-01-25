25 Января 2021
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Общество В России Москва
ящик, пожертвования (2019) | Фото:yandex.ru

Госдума готовит штрафы за неправильный сбор средств на благотворительность

Госдума готовится устранить пробел в законодательстве. Еще в прошлом году депутаты приняли законопроект, который устанавливает правила сбора денег на благотворительность. Но в КоАП не установили штрафы за соответствующие правонарушения. Изменения могут внести в кодекс уже в марте, пишут "Известия".

Ответственность будет закреплена за гражданами, юридическими и должностными лицами.

Уже принятый документ закрепляет, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе. В Госдуме говорят, что настоящие благотворительные фонды очень страдают от деятельности мошенников. Такие лица, например, постоянно ходят в поездах и на вокзалах. Используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путем собирают деньги с населения. Сейчас такое мошенничество ничем не карается, дела на нарушителей не заводят.

Законопроект предлагает ввести штрафы в размере от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

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Госдума готовит штрафы за неправильный сбор средств на благотворительность

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Теги: госдума, коап, штрафы, сбор средств, благотворительность, мошенничество



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