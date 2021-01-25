Полпреда свердловского губернатора проверяют из-за возможного сокрытия доходов

Силовики проверяют информацию о возможном "тайном" счете управляющего администрацией Восточного управленческого округа региона Николая Клевеца. Издание "Ура.ру", ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, пишет, что полпред губернатора якобы долгие годы скрывал часть собственных доходов.

По данной информации, якобы на счет Клевеца поступали крупные денежные средства от частных лиц. Так, предположительно, в 2016-2017 гг. одно из частных лиц перечислило чиновнику свыше 2 млн руб. При этом, в декларации о доходах за 2016-2019 гг. полпредом не были указаны данные об открытии счета в ПАО "Сбербанк" GOLD Master. Помимо этого, якобы Клевец также приобрел и не зарегистрировал снегоход "Ямаха" Викинг".

СМИ сообщают, что в декабре 2020 года прокуратура Свердловской области направила в адрес главы региона Евгения Куйвашева представление, исходя их которого Клевец должен покинуть свой пост.

В региональном надзорном ведомстве Накануне.RU не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В департаменте информационной плитки Среднего Урала воздержались от комментариев.