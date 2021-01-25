Полпреда свердловского губернатора проверяют из-за возможного сокрытия доходов

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
клевец николай арсентьевич управляющий восточным управленческим округом свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Полпреда свердловского губернатора проверяют из-за возможного сокрытия доходов

Силовики проверяют информацию о возможном "тайном" счете управляющего администрацией Восточного управленческого округа региона Николая Клевеца. Издание "Ура.ру", ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, пишет, что полпред губернатора якобы долгие годы скрывал часть собственных доходов.

По данной информации, якобы на счет Клевеца поступали крупные денежные средства от частных лиц. Так, предположительно, в 2016-2017 гг. одно из частных лиц перечислило чиновнику свыше 2 млн руб. При этом, в декларации о доходах за 2016-2019 гг. полпредом не были указаны данные об открытии счета в ПАО "Сбербанк" GOLD Master. Помимо этого, якобы Клевец также приобрел и не зарегистрировал снегоход "Ямаха" Викинг".

СМИ сообщают, что в декабре 2020 года прокуратура Свердловской области направила в адрес главы региона Евгения Куйвашева представление, исходя их которого Клевец должен покинуть свой пост.

В региональном надзорном ведомстве Накануне.RU не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В департаменте информационной плитки Среднего Урала воздержались от комментариев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпреда свердловского губернатора проверяют из-за возможного сокрытия доходов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Клевец, прокуратура, укрывание доходов, тайный счет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети