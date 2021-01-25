В Германии произошли увольнения из-за отказа от вакцинации

В доме престарелых в Германии уволили семерых работников, которые отказались от вакцины против коронавируса, хотя вакцинация в Германии является добровольной. Об этом сообщает Bild.

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Директор Рене Виллмер вакцинировался сам и призвал своих сотрудников последовать его примеру, дав срок два дня. Одна из уволенных работниц заявила, что она не является принципиальным противником вакцинации, но хотела подольше подумать. И ее возмущает, что ей поставили ультиматум - или она прививается, или увольняется. Она намерена подать в суд.

При этом на Западе уже более сотни смертей после вакцины. В США по меньшей мере умерли 55 человек, в Норвегии - 33, в Германии - 10, во Франции - 5. Также смерти от вакцины зафиксированы в Израиле, Швейцарии, Португалии. А корпорация Pfizer заявляет, что нет никаких доказательств того, что смерти связаны с вакциной, и беспокоиться не о чем.