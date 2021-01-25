На Ямале вертолёт, летевший в Находку, вернулся в место вылета из-за отказа автопилота

На Ямале вертолёт МИ-8, принадлежащий "ЮТэйр-Вертолетные услуги", из-за отказа автопилота вернулся в пункт вылета, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Вертолёт выполнял коммерческий рейс из Бурэнерго (Надмыский район) в Находку (Тазовский район). Из-за отказа автопилота борт, которым летели три члена экипажа и два десятка пассажиров, вернулся на площадку Бурэнерго.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.