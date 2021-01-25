В Петербурге возбудили дело после перекрытия дорог в ходе протестной акции

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту перекрытия в ходе митинга движения по центральным улицам города.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по части 1 статьи 267 УК РФ ("Умышленное блокирование транспортных коммуникаций"), передает Regnum.

В ГУ МВД по городу сообщили, что 23 января неустановленные лица умышленно препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре города.

В частности, они выходили на проезжую часть Малой Морской улицы, водители вынуждены были применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов.

Ранее уголовные дела за перекрытие дорог и тротуаров на акциях протеста были заведены в Москве и Владивостоке.

Напомним, в конце минувшего года ответственность по статье была ужесточена. Блокировка дорог считается преступлением, "если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц", говорится в пояснительной записке поправок.

За перекрытие дорог теперь карают штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом закон предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.