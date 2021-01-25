25 Января 2021
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Политика В России
митинг в поддержку путина (2012) | Фото: Накануне.ru

Власти могут организовать в стране митинги в поддержку Путина

"Единая Россия" может организовать массовые акции в поддержку президента РФ Владимира Путина по аналогии с событиями 2011-2012 годов. Как пишет главный политический ТГ-канал "Незыгарь", якобы секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал несогласованные акции 23 января попыткой Запада "взорвать" РФ и призвал сплотиться вокруг президента. Одной из мер такого сплочения могут стать массовые уличные шествия.

Как сообщало Накануне.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оппозиционные митинги, счёл, что на них вышло мало людей по сравнению с теми, кто проголосовал за Путина на президентских выборах и поддержал поправки в Конституцию.

Впрочем, в том, что выход на улицы сторонников Путина даст положительный результат, уверены не все.

"По 2012 году в России и по 2020 году в Белоруссии известно, что "путинги" и "лукашенкинги" — это одноразовые мероприятия, далее попытки их проведения работают против того, кого они призваны защищать. К тому же "путинги" в период ковидокризиса выглядят очень странно с эпидемиологической точки зрения, на что тут же будет давить оппозиция", — прокомментировал идею о провластных митингах политолог Максим Жаров.

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Власти могут организовать в стране митинги в поддержку Путина

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Теги: Митинги, ЕР, Турчак Жаров



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Ранее 25.01.2021 13:15 Мск В "ЕР" заявили, что решение о проведении митингов в защиту Путина не принималось

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