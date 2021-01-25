25 Января 2021
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Спорт За рубежом
Рейчел Левин (2021) | Фото: The Office of Governor Tom Wolf / flickr.com/governortomwolf

Байден повелел допустить мужчин-трансгендеров в женский спорт

В рамках своего указа о выборе туалетных кабинок для трансгендеров Джо Байден призвал школы разрешить им выступать на спортивных соревнованиях согласно их "гендерной идентичности". То есть выбирать, где они хотят выступать. За отказ школы будут лишены финансирования.
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"Байден собирается включать мужчин-трансгендеров в американские женские спортивные команды. Эти команды США вскоре будут навязывать всему миру на спортивных соревнованиях - от Олимпийских игр до чемпионатов мира. И с трансгендерами, физиологически более сильными, должны будут соревноваться нормальные женщины?! Уверен, что в большинстве стран мира к такой перспективе отнесутся очень негативно", - написал он.

Белорусский блогер Андрей Червонец считает это началом уничтожения женского спорта, так как мужчины, сделавшие себе операцию по смене пола, смогут состязаться с женщинами, а не с мужчинами.

Гендерная идеология является одной из главных тем новой администрации США. Ключевым понятием этой идеологии является "гендер" - игровая, или социальная, роль, принимаемая в результате разрушения половой идентичности и соответствующая определенному виду извращений. Осенью на съезде Демократической партии был анонсирован "крестовый поход" против семьи.

Как сообщалось ранее, Байден назначил помощником министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин.

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Байден повелел допустить мужчин-трансгендеров в женский спорт

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Теги: джо байден, сша, спорт, трансгендер



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