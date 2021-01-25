Почти 1,8 тысяч южноуральцев прошли бесплатное тестирование на коронавирус

В торговых комплексах Челябинской области за два дня 1 тыс. 772 человека сдали тесты ПЦР на выявление коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, в 11 городах региона 23 и 24 января прошло бесплатное тестирование на коронавирус. Тест сдали 1 тыс. 772 южноуральца. Результаты тестов жители смогут получить в поликлинике по месту жительства.

Добавим, что бесплатное тестирование проводится для выявления бессимптомных больных с COVID-19. 30 и 31 января тестирование будет продолжено.