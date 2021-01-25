ТМК и "Газпром нефть" обсудили сотрудничество по внедрению инноваций в нефтедобычу

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и "Газпром нефть" обсудили направления сотрудничества по внедрению современных отечественных технологий в нефтяной отрасли. В ходе стратегической сессии ТМК представила партнерам инновационные решения для добычи и транспортировки нефти, в том числе для разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, сообщает пресс-служба ТМК.

Сессия прошла в совмещенном очном и онлайн-формате на базе Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в инновационном центре "Сколково". ТМК представила свои наукоемкие наработки по проектированию обсадных колонн и новым технологиям бурения, использованию инновационных материалов и покрытий, а также монтажу трубопроводов. Речь шла и о комплексных инжиниринговых услугах по обустройству месторождений, которые ТМК готова оказывать совместно с многопрофильным холдингом Группа Синара.

Стороны также изучили перспективные направления сотрудничества с Фондом "Новая индустрия" — совместным венчурным фондом "Газпром нефти", Газпромбанка, Российской венчурной компании (РВК) и VEB Ventures, который занимается развитием российских технологий нефтедобычи. Кроме того, ТМК презентовала гостям уникальные возможности своего научно-технического центра в Сколково, где функционируют современные исследовательские лаборатории и единственные в России стенды для проведения комплексных натурных испытаний труб и премиальных резьбовых соединений.

"Научно-техническое сотрудничество ТМК и "Газпром нефти" продолжается уже много лет. Мы совместно ищем ответы на сложные технологические вызовы — это добыча на шельфе и в условиях Крайнего Севера, а также другие значимые инфраструктурные проекты. Стратегическая сессия в нашем научно-техническом центре позволяет систематизировать эту работу и обозначить приоритеты на будущее, среди которых, к примеру, поиск наиболее эффективных технологий для разработки запасов баженовской свиты, внедрение новых материалов и технических решений, в том числе автоматизированных систем, развитие отечественных технологических разработок совместно с Фондом "Новая индустрия". Уверен, что эта встреча придаст импульс реализации новых перспективных партнерских проектов", — сказал заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.