Россию отстранили от обсуждения проекта по лунной программе НАСА

Представители России исключены из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, решение принято после заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. По его словам, представители России "исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам".

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (позже получившей название Gateway - Lunar Orbital Platform), унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны. Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека.

В Роскосмосе заявляли, что готовы участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA, напоминает Regnum.

Ранее специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.

Система под названием "Рывок-2" является продолжением проекта "Рывок", который предусматривал доставку космонавтов на Луну с МКС. Для этого было необходимо промежуточное звено в виде окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, предложенной США.

В новой концепции такой необходимости не будет. В качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны. Запускать корабль предлагается с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5".