25 Января 2021
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Принтер, изобретённый в Нижневартовске (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске изобрели новый вид принтера

В Нижневартовске одна из компаний изобрела новый вид принтера. Его показали главе города Василию Тихонову во время его рабочей поездки по предприятиям, производящим товары как для местных жителей, так и на экспорт, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Компания индивидуального предпринимателя Александра Виршке уникальна для России. Основное направление работы – разработка и сборка современного печатного оборудования для нанесения фольги на различные материалы.

Компания разработала и представляет на рынке первый пресс, которому не требуется изготовление клише для горячего тиснения, – "CtFoil". Печатный блок устройства формирует изображение, а пресс впечатывает его в материал. Достаточно всего лишь отправить задание на печать из любого приложения "Windows".

Принтер, изобретённый в Нижневартовске(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Наши устройства продаются не только на внутреннем, но и на международном рынке. Их можно использовать для производства этикеток, визиток, ценников, рекламных буклетов. Среди клиентов практически все бывшие республики СССР, а также: Германия, Словения, Финляндия, Норвегия, Румыния, Испания, Израиль, Индия, США", - сказал Виршке.

Компания непрерывно ведет научно-исследовательские разработки. Все серьёзные и перспективные результаты и изобретения патентуются. В 2019 г. в рамках XXIV Окружной выставки-форума "Товары земли Югорской" Центр поддержки Экспорта Югры экспортно-ориентированных предприятий наградил ИП Виршке дипломом в номинации "Экспортёр года в сфере высоких технологий".

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В Нижневартовске изобрели новый вид принтера

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Теги: принтер, Александр Виршке, Василий Тихонов, рабочая поездка



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