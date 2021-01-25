25 Января 2021
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Спорт
Александр Большунов, Йони Мяки (2021) | Фото: Матч ТВ, кадр с трансляции

Лыжник Большунов ударил финна палкой и получил дисквалификацию

Накануне на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти произошёл инцидент с российским лыжником Александром Большуновым.

Первая российская команда заняла третье место, однако была дисквалифицирована из-за поведения лидера сборной на финише.

На финишной прямой за второе место боролись представители финской и российской сборных. Финский спортсмен Йони Мяки перекрыл Александру коридор, из-за чего россиянин не смог его опередить. Большунов отмахнулся от него палкой на трассе, а уже после финиша Александр врезался в финна, свалив его с ног.

За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована. "Бронза" в эстафете в итоге досталось второй сборной России, которая финишировала четвёртой. Победа - у сборной Норвегии.

Поступок Александра сегодня активно обсуждают. Многие российские болельщики оправдывают эмоции российского лыжника.

"Саша... не понимаю тех, кто закрывает коридор!!! Докажи свою силу, но не закрывай коридор!", - пишет один из пользователей.

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Лыжник Большунов ударил финна палкой и получил дисквалификацию

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Теги: Александр Большунов, лыжи, эстафета, инцидент, удар, дисквалификация



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