В Пермском крае закончилась вакцина от коронавируса

В Пермском крае закончилась вакцина от коронавируса, сообщает Properm.ru со ссылкой на свой источник в краевом минздраве. По данным издания первая партия вакцины "Спутник V" закончилась в связи с повышенным ажиотажем.

По данным сервиса "К врачу", на сегодняшний день запись для вакцинации есть в поликлиниках в Чусовом и Соликамске. В поликлиниках Перми прививают только тех, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом и необходимо поставить второй.

Напомним, 19 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в ближайшее время в регион поставят более 100 тыс. доз вакцины.

Ожидается, что новую партию вакцины в 108 тыс. доз в регион доставят до конца января.

На запрос Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава пока не ответили.