Минспорта РФ заплатило "Водоканалу" за работы на "Екатеринбург-Арене" после спора в суде

Министерство спорта России выплатило долг екатеринбургскому МУП "Водоканал". Вопрос пришлось решать через суд.

Напомним, в августе прошлого года МУП подавал иск к Минспорта: сумма требований превышала 97 млн руб. Как заявляли в пресс-службе "Водоканала", он связан с неоплатой работ по техническому подключению стадиона "Екатеринбург-Арена" к сетям водоснабжения и водоотведения.

В начале ноября Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск. Однако затем спортивное ведомство подало апелляцию на это решение.

Рассмотрение жалобы состоялось на минувшей неделе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", в итоге сумма долга была признана и осталась неизменна, суд только немного уменьшил неустойку.

Также в МУП пояснили, что к настоящему моменту Минспорта уже оплатило работы по подключению стадиона.

Напомним, в самом Министерстве спорта РФ заявляли, что данная ситуация с "Водоканалом" возникла по причине "несогласованных действий участников процесса".