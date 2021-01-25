25 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

"Трест Уралтрансспецстрой" оштрафован за затопление подвалов гостиницы "Эрмитаж" в Екатеринбурге

По решению Свердловского областного суда АО "Трест Уралтрансспецстрой" выплатит штраф в размере 200 тыс. руб. за затопление подвалов гостиницы "Эрмитаж".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, гостиница, расположенная на ул. Малышева, 56 в Екатеринбурге, является объектом культурного наследия регионального значения, в которой в 1928 г. останавливался Владимир Маяковский.

Инцидент произошел в июне 2020 г., когда "Трест Уралтрансспецстрой" проводил земляные работы с трубопроводом в траншее у цоколя дома. Трубопровод вел к историческому зданию и не был оборудован водоотводом и водосливом для сбора и отвода дождевых вод, что и послужило причиной затопления "Эрмитажа".

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил АО административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб., после чего защитники юридического лица обратились в Свердловский областной суд за отменой постановления. Несмотря на это, судья оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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"Трест Уралтрансспецстрой" оштрафован за затопление подвалов гостиницы "Эрмитаж" в Екатеринбурге

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Теги: Трест Уралтрансспецстрой, гостиница Эрмитаж, суд, штраф, подвал, затопление



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