В Челябинской области за сутки у 289 человек выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 289 случаев коронавируса, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 43 тыс. 526 человек.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 61 заболевший. За сутки выписаны 378 человека, всего в регионе выздоровели 29 тыс. 813 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них десять от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.