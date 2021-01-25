Ученые из "Вектора" показали "фотографию" британского штамма SARS-CoV-2

Ученые из ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса. В ведомстве рассказали, что попавший на "фото" вирус был получен от пациента в декабре 2020 года.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что разработанные им тест-системы позволяют точно выявлять британскую версию вируса, а также отличать вариантный вирус от немутантных форм.

"Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", - заверили в "Векторе" (разработчик "ЭпиВакКороны" – прим. ред.).

Ученые рассказали, что электронная микрофотография получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. "Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм", - говорится в описании вируса.