25 Января 2021
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Вирус SARS-CoV-2, &quot;британский&quot; штамм. (2021) | Фото: ФБУН ГНЦ &quot;Вектор&quot; / rospotrebnadzor.ru

Ученые из "Вектора" показали "фотографию" британского штамма SARS-CoV-2

Ученые из ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса. В ведомстве рассказали, что попавший на "фото" вирус был получен от пациента в декабре 2020 года.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что разработанные им тест-системы позволяют точно выявлять британскую версию вируса, а также отличать вариантный вирус от немутантных форм.

Вирус SARS-CoV-2, "британский" штамм.(2021)|Фото: ФБУН ГНЦ "Вектор" / rospotrebnadzor.ru

"Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", - заверили в "Векторе" (разработчик "ЭпиВакКороны" – прим. ред.).

Вирус SARS-CoV-2, "британский" штамм.(2021)|Фото: ФБУН ГНЦ "Вектор" / rospotrebnadzor.ru

Ученые рассказали, что электронная микрофотография получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. "Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм", - говорится в описании вируса.

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Ученые из "Вектора" показали "фотографию" британского штамма SARS-CoV-2

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Теги: вектор, британский штамм, фотография вируса



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