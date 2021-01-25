25 Января 2021
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счетчик (2019) | Фото: santeh.beregyteplo.ru

Около миллиона "умных" счетчиков россиян оказались под угрозой замены

Не менее 1 млн "умных" счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 в министерство цифрового развития.

По данным издания, это связано с тем, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога.

По мнению операторов, замена приборов учета электричества приведет к росту цен на электроэнергию. Кроме того, нынешние ограничения, приведут к пересмотру ряда проектов, предупреждают компании.

В министерстве цифрового развития обещают оставить список чисто рекомендательным, но отмечают, что принятые стандарты были рекомендованы энергетиками и ФСБ.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в 2018 году. С 1 июля 2020 года "умные" счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии должнику.

Ранее Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода оснащения жилых домов "умными" счетчиками. В организации считают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры, это нужно делать либо во всем доме, либо не делать вовсе.

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Около миллиона "умных" счетчиков россиян оказались под угрозой замены

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Теги: умные счетчики, минцифры



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