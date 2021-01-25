Сторонники бывшего схиигумена Сергия ждут благословения своего духовника на новые проповеди

Сторонники отлученного от церкви и лишенного сана бывшего схимонаха Сергия (Романова) все еще не выбрали себе духовника. Вместо этого они ждут решения арестованного Романова и его благословения, сообщила Накануне.RU уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Они ждут, поскольку считают, что Сергий жив, не осужден, что вернется. Ждут, что, возможно, батюшка им скажет: "давайте за этого молиться" и ждут совместного благословения на дальнейшие действия", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, сторонники бывшего схимонаха никак не конфликтуют с екатеринбургской епархией и свободно идут на контакт. По их решению сферы влияния в Среднеуральском женском монастыре разделены на трех матушек: Василису, Варвару и Татьяну. Помимо этого в монастыре также есть люди ответственные за охрану и работу с прихожанами.

Напомним, что 29 декабря Басманный суд арестовал Романова на два месяца. Следователи полагают, что Сергий публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. На сегодняшний день ролики с выступлениями бывшего схиигумена удалены с видеохостинга YouTube.