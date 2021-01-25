В Минздраве решили, что женщины с COVID-19 должны рожать в маске

Минздрав России выпустил третью версию рекомендаций для работы роддомов и женских консультаций с беременными и новорожденными с COVID-19.

В обновленных рекомендациях обозначено, что "на женщине должна быть хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с персоналом". " Разрешается снятие маски во время", - говорится в одном из пунктов рекомендаций.

После рождения ребенок может находиться совместно с матерью, если у нее результат теста отрицательный, но при условии "профилактики воздушно-капельного распространения инфекции (маска и т.д.)". Также на тот факт, что мама должна находиться в роддоме/больнице в маске, указывает, например, такая рекомендация: "Перед сцеживанием молока женщина моет руки и меняет хирургическую маску на новую".

В Минздраве отмечают, что рекомендации разработаны научной группой, "включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний и призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории РФ".