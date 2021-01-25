Екатеринбургский производитель РТИ оштрафован после вспышки COVID-19 у сотрудников

Екатеринбургский производитель РТИ оштрафован за несоблюдение противоэпидемических требований во время пандемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с регистрацией случаев COVID-19 среди работников АО "Уралэластотехника" в отношении организации было проведено эпидрасследование. В результате обнаружились нарушения.

"На предприятии на период карантина не отстраняли от работы сотрудников, контактировавших с больными COVID-19. Несвоевременно выдавались препараты для предотвращения заболевания новой коронавирусной инфекцией среди контактных. Должным образом не проводилась заключительная дезинфекция на местах работы больных. Кроме этого, были обнаружены нарушения при хранении и использовании дезинфицирующих средств", - пояснили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки были направлены в суд. По его решению АО "Уралэластотехника" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.