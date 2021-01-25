В Челябинске умер хирург, работавший в "красной зоне"

В Челябинске умер заведующий операционным блоком хирургии ГКБ №8 Дмитрий Борисов.

"Мы потеряли коллегу... не такими печальными новостями хочется делиться. Большая утрата для нас - как выдающегося врача, так и просто добрейшей души человека. Дмитрий Львович был врачом-хирургом высшей категории, кандидатом наук. Стаж работы 33 года. Скорбим", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

Борисов работал в "красной зоне", где лечат пациентов с коронавирусом, но его смерть не связана с COVID-19.