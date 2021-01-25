Замглавы Перми вернулась с больничного после COVID-19

Заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам Людмила Гаджиева вернулась на работу с больничного. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в мэрии.

Ранее "Ъ" со ссылкой на свои источники сообщал, что Гаджиева могла подхватить коронавирус. Вместе с ней заболеть могла вся семья. Известие о болезни замглавы появилось 12 января.

Отметим, что ранее COVID-19 уже переболели несколько чиновников, а также ряд депутатов гордумы и сам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.