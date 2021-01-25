25 Января 2021
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

"Спутник V" рекомендовали с осторожностью применять при раке

Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями.

Врачи не владеют полной информацией о влиянии вакцины на состояние онкобольных пациентов, говорится в инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.

Отмечается, что из-за недостатка информации вакцинация может вызвать осложнения у людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными опухолями, передает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", которая требуется для включения ее в список используемых в чрезвычайной ситуации.

Как пишет Regnum, о том, что ВОЗ планирует 22 января начать процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию вакцины, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Спутник V" рекомендовали с осторожностью применять при раке

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус, онкозаболевания



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