"Спутник V" рекомендовали с осторожностью применять при раке

Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями.

Врачи не владеют полной информацией о влиянии вакцины на состояние онкобольных пациентов, говорится в инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.

Отмечается, что из-за недостатка информации вакцинация может вызвать осложнения у людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными опухолями, передает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", которая требуется для включения ее в список используемых в чрезвычайной ситуации.

Как пишет Regnum, о том, что ВОЗ планирует 22 января начать процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию вакцины, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.