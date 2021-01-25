25 Января 2021
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пропускной режим, электронные пропуска, пробка, транспортный коллапс (2020) | Фото: Россия-1, скрин

В Приморье возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог на акции 23 января

В Приморье возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог и блокирования движения.
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Обвинения по делу могут быть предъявлены участникам несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января. Группа протестующих перекрыла проезжую часть на центральных улицах Владивостока, при этом ГИБДД организовала объезд перекрытого участка по альтернативным маршрутам движения.

"Граждане в период с 14:30 до 17:20 заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города. Своими действиями они создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи в указанный период времени", - говорится в релизе приморского полицейского главка.

"С 14 часов "Скорая" не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией", – рассказали диспетчеры станции "Скорой помощи Владивостока", отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трех часов.

Напомним, в конце 2020 года ответственность за перекрытие дорог была ужесточена Госдумой. За перекрытие дорог теперь карают штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом закон предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Аналогичные уголовные дела были возбуждены в Москве, где в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального в субботу тоже перекрывались дороги.

А вот несколько комментариев с владивостокского ресурса NewsVL.ru: "Одни маты.... Я не могу попасть домой!", "Странно, что вообще город в оцепление не взяли", "Как выезжать с работы? Почему вообще никак не думают о простых смертных?!", "О людях как всегда никто не вспомнил - как теперь домой добираться?". Примечательно, что относятся они не к субботней акции, а к 10 сентября (понедельник) 2018 года, когда в будний день в городе были перекрыты улицы, возникли многокилометровые пробки из-за визита на остров Русский Владимира Путина. Очень у многих комментаторов возник вопрос, почему президент не мог долететь вертолетом – в отличие от протестующих у него явно была такая возможность.

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В Приморье возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог на акции 23 января

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Теги: приморье, перекрытие дорог, акции 23 января, уголовное дело, пробки, визит путина



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