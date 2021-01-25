Видео с выступлениями бывшего схиигумена Сергия удалены с YouTube

С видеохостинга YouTube удалены ролики с выступлениями бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Ранее видео с проповедями Сергия размещались на канале его помощника Всеволода Могучева. В минувшие выходные они были удалены с канала и сейчас там нет ни одной записи. Кто это сделал - неизвестно, поскольку сам Могучев с прошлого года находится под арестом в СИЗО.

Напомним, у правоохранителей уже появлялись вопросы к выступлениям Романова. Прошлым летом он был оштрафован за "экстремистскую проповедь".

Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.