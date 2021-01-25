В Екатеринбурге встали трамваи из-за аварии на водопроводе

Около 07.00 на территории района ЖБИ в Екатеринбурге произошло подтопление трамвайных путей. Транспорт встал на остановках "Каменные палатки" - "Новогородцевой", движение перекрыто.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, причиной стала авария на одном из водопроводов.

Помимо этого, в результате аварии без водоснабжения осталось три дома. На данный момент ремонтные работы продолжаются. Запустить движение общественного транспорта, как и возобновить водоснабжение, планируется 25 января.