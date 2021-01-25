25 Января 2021
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Файер, ОМОН, Москва (2021) | Фото: t.me/avtozaklive

Советник Кадырова пообещал подравшемуся с ОМОНом чеченцу решить проблемы с законом

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который участвовал в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве 23 января. Ранее видео с дракой появилось в социальных сетях.

Советник Рамазана Кадырова заявил, что в таком случае глава Чечни поможет юноше с вопросами, касающимися закона.

Он также отметил, что сторонники Алексея Навального поддерживают однополые браки, и эта позиция не подходит "мусульманам и чеченцам".

"Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", - сказал Делимханов в обращении, размещенном в Instagram.

Baza пишет, что полиция поговорила с родными Джумаева, которые уже выходили на связь с ним. Он рассказал, что был в "неадекватном состоянии", когда дрался с бойцами ОМОНа. Родственники утверждают, что Джумаев никак не связан с оппозиционной деятельностью.

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Советник Кадырова пообещал подравшемуся с ОМОНом чеченцу решить проблемы с законом

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Теги: чечня, омон, чеченец, митинг в москве, адам делимханов



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