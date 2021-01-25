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Общество Свердловская область
тротуар, уборку снега, Ноябрьск (2019) | Фото: администрация Ноябрьска

Свердловский Госжилстройнадзор проконтролирует уборку дворов от снега управляющими компаниями

Управляющие компании и ТСЖ Свердловской области получили распоряжение от регионального Госжилстройнадзора с требованием соблюдения всех правили зимней уборки внутридомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, обязательной и регулярной очистке подлежат внутридворовые подъезды, тротуары и площадки у входов в подъезды, а также крышки колодцев и пожарных гидрантов. При этом тротуары должны быть очищены по всей ширине до асфальтового покрытия. В случае гололеда, территория покрывается песком. На постоянном контроле управляющих компаний также уборка снега с кровель многоквартирных домов.

"В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается значительное потепление и местами, по данным синоптиков, температура воздуха приблизится к нулевым отметкам. Во избежание схождения с крыш домов снежных масс и образования на них опасных для жизни людей сосулек, управляющим компаниям, ТСЖ и другим юридическим лицам необходимо тщательно проверить состояние вверенного им жилфонда и заблаговременно, не дожидаясь интенсивного таяния снега, освободить кровли зданий от скопившихся осадков. С самовольно установленных козырьков балконов снег убрать обязаны установившие их собственники", – рассказали в Госжилстройнадзоре.

В случае, если ТСЖ не справляются со своими прямыми обязанностями, житель области может обратиться в к ним напрямую. Если же управляющая компания допускает явные нарушения, надзорный орган рекомендует обратиться с жалобой в администрацию города или в Госжилстройнадзор через раздел "Получатели услуг" единой государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ)

"Исполнение требований жилищного законодательства неукоснительно для всех управляющих жилфондом юридичесиких лиц и будет оценивается департаментом в ходе выездных проверок на места, в том числе проверок, организованных по обращениям жителей", – подчеркнули в департаменте.

Напомним, что на прошлой неделе прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием об устранении нарушений, связанных с некачественно зимней уборкой города. Для чиновника оно стало первым в новой должности. Несмотря на обещания устранить все последствия снегопадов в ближайшие сроки, через дня (в пятницу) Екатеринбург встал в многокилометровые пробки, которые оценивались в 10 баллов.

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Свердловский Госжилстройнадзор проконтролирует уборку дворов от снега управляющими компаниями

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Теги: Госжилстройнадзор, уборка снега, дворы, тротуары, подъезды



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