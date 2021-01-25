СМИ: Центризбирком готовит урны для трехдневного голосования

Центризбирком России намерен доработать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) для их применения при многодневном голосовании.

Официально решение о трехдневном волеизъявлении на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года, пока не принято, но Федеральный центр информатизации при ЦИКе уже разместил соответствующий тендер. В настоящее время "электронные урны" запрограммированы на один день работы, поэтому на плебисците по Конституции и на осенних выборах они применялись лишь в последний день.

Сколько машин будет задействовано на выборах, не известно, однако летом прошлого года зампред ЦИКа Николай Булаев говорил, что на голосовании по Конституции планировалось использование 15 тыс. КОИБов.

Согласно тендерному зданию, изменение ПО для КОИБов и доработка ГАС "Выборы" должны быть завершены до конца апреля. После этого КОИБы будут перепрограммированы в сервисных центрах, вероятнее всего, данная процедура будет проходить накануне выборов.

Как сообщила председатель "Голоса" Григория Мельконьянца, использование КОИБов упрощает наблюдение и повышает доверие к процедуре подсчета голосов, поэтому расширение их применения на многодневное голосование является хорошей новостью, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Федеральный центр информатизации при ЦИК России объявил тендер на доработку государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

Работы должны завершиться к концу апреля 2021 года. На них планируется выделить 25,2 млн руб. Итоги тендера подведут 20 февраля. Как ожидается, систему доработают с учетом особенностей многодневного голосования.