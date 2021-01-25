Вице-президент Аргентины привилась "Спутник V"

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что получила первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", написала она в своем твиттере.

Также она опубликовала снимки, на которых видно, как проходит вакцинация.

Как сообщалось, в Аргентине осложнения после прививки "Спутником V" выявлены примерно у одного процента пациентов, сообщает газета La Nacion со ссылкой на отчет минздрава страны. Все побочные эффекты носят легкий характер.