25 Января 2021
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вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вице-президент Аргентины привилась "Спутник V"

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что получила первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", написала она в своем твиттере.

Также она опубликовала снимки, на которых видно, как проходит вакцинация.

Как сообщалось, в Аргентине осложнения после прививки "Спутником V" выявлены примерно у одного процента пациентов, сообщает газета La Nacion со ссылкой на отчет минздрава страны. Все побочные эффекты носят легкий характер.

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Вице-президент Аргентины привилась "Спутник V"

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Теги: вакцина, Спутник V,



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