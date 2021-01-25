Израиль закрывает авиасообщение с другими странами

Правительство Израиля решило приостановить до конца января выполнение всех рейсов иностранных авиакомпаний.

Ограничения водятся с 26 января. Меры приняты для борьбы с распространением COVID-19. Премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху заявил о намерении "герметично запечатать страну", пишет "Известия".

Ранее в Израиле умер еще один человек, получивший прививку от коронавируса.

88-летний мужчина скончался спустя несколько часов после того, как ему вкололи первую дозу вакцины.