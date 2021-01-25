Путин обсудит с президентом Мексики поставки вакцин от COVID-19

Российский президент Владимир Путин и его коллега из Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обсудят 25 января по телефону отношения двух стран и поставки российских вакцин от COVID-19, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о планах провести переговоры, сообщает "РИА Новости".

Тем временем, правительство Пакистана разрешило экстренное использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Она стала третьей, одобренной для экстренного применения в этой стране.