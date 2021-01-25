25 Января 2021
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Про приговор ученому Азату Мифтахову

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ледовое побоище, разгон митинга в Екатеринбурге (2021) | Фото: МБХ медиа, скриншот видео

Соратники Навального: численность всех акций по России оценивается в 250–300 тысяч

Глава штабов российского политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что на акции в поддержку оппозиционера по всей России вышли как минимум 250 тыс. человек.

"Минимум — 250 тыс., а скорее — где-то 300 тыс. ",— сказал Волков "Открытым медиа".

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Иван Жданов оценил численность акции в Москве в 50 тыс.

Тем временем, в Москве заведено уголовное дело за перекрытие дорог и тротуаров на акциях протеста.

Как говорят в полиции, правоохранительные органы пресекли все нарушения общественного порядка.

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Соратники Навального: численность всех акций по России оценивается в 250–300 тысяч

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Теги: Навальный, митинги, протесты



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